Сын Ефремова рассказал, как побороть алкогольную и наркотическую зависимость

Мужчина признал свои слабые стороны

Сын Михаила Ефремова Никита признался, что некоторое время он был зависим от спиртного и запрещенных веществ. Молодой актер рассказал, что ему удалось отказаться от пагубных привычек.

Ефремов отметил, что запрещенными препаратами и алкоголем люди в большинстве случаев пытаются заполнить пустоту внутри себя и найти выход из сложной жизненной ситуации. При этом если пустоту займут не вредные пристрастия, то это будет вредная еда, неподходящее окружение и многое другое.

"В этот момент ты понимаешь, что у тебя внутри есть дыра. Рост бывает только через боль. Курение, заедание проблем, сексоголизм, у каждого своя зависимость, это все для того, чтобы скрыть от себя что-то", - подчеркнул Ефремов.

Артист добавил, что сам пытался заглушить таким образом непринятие себя самого и нелюбовь к себе. В результате актер решил бороться со своими страхами и обратился за помощью к психологам.

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