Кремль пообещал разобраться с задержкой "коронавирусных выплат"

Ситуация под самым пристальным вниманием

Случаи задержки дополнительных выплат борющимся с коронавирусом медикам – под самым пристальным вниманием на региональном и на федеральном уровне. По всем эпизодам будет проведено разбирательство, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о пикетах медиков, которые прошли в некоторых регионах: врачи жаловались на то, что поручение президента о "коронавирусных выплатах" не выполняется.

"Со всеми этими случаями будут разбираться. Я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всеми известными механизмами для изложения своих озабоченностей или каких-то неверных с их точки зрения ситуаций с выплатами", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что нельзя делать каких-то обобщающих выводов, каждый случай имеет свои причины. Но в любом случае такие ситуации являются объектом самого пристального внимания на региональном и на федеральном уровне и будут исправляться, заключил Песков.

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