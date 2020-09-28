Путин и президент Южной Кореи поговорили о вакцинах от COVID-19

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает "ТВ Центр".

Кроме того, президенты поздравили друг друга с приближающимся 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. И отметили, что и дальше настроены углублять сотрудничество по самым разным направлениям. В том числе в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением коронавируса и разработку вакцин.

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