ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и президент Южной Кореи поговорили о вакцинах от COVID-19

14:46
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает "ТВ Центр".

Кроме того, президенты поздравили друг друга с приближающимся 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. И отметили, что и дальше настроены углублять сотрудничество по самым разным направлениям. В том числе в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением коронавируса и разработку вакцин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.