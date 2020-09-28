Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в реалити-шоу

Телезрители увидят, как живут супруги

Принц Гарри и Меган Маркл согласились участвовать в съемках реалити-шоу для видеосервиса Netflix. Супруги намерены рассказать о своих благотворительных проектах и показать, что творится за закрытыми дверями их особняка в Монтесито.

Источники The Sun сообщили, что съемки документального фильма Гарри и Меган займут три месяца. "Меган надеется, что зрители увидят ее настоящую", - рассказал собеседник издания.

По некоторым данным, в новом проекте Гарри и Меган хотели сделать акцент на филантропии, однако телевизионщики, что естественно, потребовали от них "хлеба и зрелищ". Вероятно, супруги смогли прийти к компромиссу с Netflix.

"Это будет сделано со вкусом. Они хотят дать людям возможность заглянуть в свою жизнь", - говорит осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл подписали с Netflix многолетний контракт на производство кино и телешоу.

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