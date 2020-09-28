На ремонт дорог в российских регионах потратят 7 миллиардов

Деньги пойдут на развитие дорожной инфраструктуры

Правительство выделит более 7 миллиардов рублей на развитие дорожной инфраструктуры в 9 регионах. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Работы по модернизации будут организованы в городах, внимание уделят и региональным трассам. Среди главных тем - также профилактика инфекционных заболеваний у населения. Правительство утвердило соответствующую стратегию на следующие 15 лет. По словам премьера, необходимо стимулировать разработку вакцин и наращивать их производство. Кроме того, национальный календарь прививок должен быть расширен.

"По поручению президента мы расширили вакцинацию для профилактики гриппа. Выделили на этот год дополнительные 4 миллиарда рублей, чтобы прививку могли сделать до 60 % жителей нашей страны. И те, кто входит в группы риска. Прошу министерства здравоохранения совместно с другими ведомствами в ближайшие 3 месяца проработать план мероприятий для реализации стратегии", - сообщил Мишустин.

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