ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

13:45
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Решение может быть только политико-дипломатическое

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть незамедлительно прекращены. Позицию России по конфликту между Арменией и Азербайджаном изложил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что В Кремле внимательно следят за ситуацией.
В Москве обеспокоены применением в Нагорном Карабахе тяжелого вооружения

"Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - заявил журналистам представитель Кремля.

Разбираться с тем, кто прав, кто виноват, сейчас не время – важно остановить боевые действия, отметил Песков. Пресс-секретарь напомнил, что Москва всегда занимала в этом вопросе "равновзвешенную позицию".По словам представителя Кремля, такая позиция и дает России возможность использовать свое влияние для урегулирования конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Военнослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении
Военная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана
Военнослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.