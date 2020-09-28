Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Решение может быть только политико-дипломатическое

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть незамедлительно прекращены. Позицию России по конфликту между Арменией и Азербайджаном изложил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что В Кремле внимательно следят за ситуацией.

"Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - заявил журналистам представитель Кремля.

Разбираться с тем, кто прав, кто виноват, сейчас не время – важно остановить боевые действия, отметил Песков. Пресс-секретарь напомнил, что Москва всегда занимала в этом вопросе "равновзвешенную позицию".По словам представителя Кремля, такая позиция и дает России возможность использовать свое влияние для урегулирования конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"