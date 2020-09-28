ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для пассажиров закрытой синей ветки метро пустили автобусы

15:13
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Транспорт справляется с нагрузкой

Работа компенсационных автобусов между станциями метро "Молодёжная" и "Парк Победы" проходит в штатном режиме.  Участок Арбатско-Покровской линии закрыли до 6 октября из-за строительства Большой кольцевой линии. Нельзя воспользоваться станциями "Молодёжная", "Кунцевская", "Славянский бульвар" и "Парк Победы".

Сегодня пассажиропоток на альтернативных маршрутах, как и ожидалось, значительно вырос. Так, наземный транспорт предпочли в пять раз больше людей, чем обычно. Чтобы не было задержек, на линию вышло более 130 автобусов, а интервал движения сократили до 1 минуты. Нет проблем и в столичном метро, передает "ТВ Центр".

"С момента открытия метрополитена и до семи утра,  нужно сказать, что активно работает, особенно станция "Парк Победы". Ей воспользовались уже более чем две с половиной тысячи пассажиров. Но мы справляемся, работаем в штатном режиме. Мы также просим наших пассажиров обязательно пользоваться масками, средствами индивидуальными защиты", - призвала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Автобусы у метро
Автобусы у метро
Автобусы у метро
Автобусы у метро
Автобусы у метро
Автобусы у метро
Арбат
Арбат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.