Для пассажиров закрытой синей ветки метро пустили автобусы

Транспорт справляется с нагрузкой

Работа компенсационных автобусов между станциями метро "Молодёжная" и "Парк Победы" проходит в штатном режиме. Участок Арбатско-Покровской линии закрыли до 6 октября из-за строительства Большой кольцевой линии. Нельзя воспользоваться станциями "Молодёжная", "Кунцевская", "Славянский бульвар" и "Парк Победы".

Сегодня пассажиропоток на альтернативных маршрутах, как и ожидалось, значительно вырос. Так, наземный транспорт предпочли в пять раз больше людей, чем обычно. Чтобы не было задержек, на линию вышло более 130 автобусов, а интервал движения сократили до 1 минуты. Нет проблем и в столичном метро, передает "ТВ Центр".

"С момента открытия метрополитена и до семи утра, нужно сказать, что активно работает, особенно станция "Парк Победы". Ей воспользовались уже более чем две с половиной тысячи пассажиров. Но мы справляемся, работаем в штатном режиме. Мы также просим наших пассажиров обязательно пользоваться масками, средствами индивидуальными защиты", - призвала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.



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