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Восточный участок БКЛ поедет раньше срока

15:34
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Участок планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

Сейчас прямо под действующей станцией "Кунцевская" ведётся проходка двухпутного тоннеля. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, все работы планируют завершить раньше срока. Главное - провести их качественно и безопасно.

"Мы абсолютно уверены, что техническую зону, все работы мы выполним. Просадка будет минимальной. Никаких повреждений не будет. Это наша стандартная практика. Сложная операция техническая, но у нас очень серьезное оборудование, очень серьезные системы контроля. Я думаю, все пройдет отлично. Просим чуть-чуть потерпеть, постараемся закончить работу как можно быстрее", - сказал Бочкарев.

Он также осмотрел ход строительства станции "Кленовый бульвар". Это важнейший объект на восточном участке БКЛ. Именно туда планируют подвести новую ветку от Бирюлёва. Сейчас рабочие укрепляют грунт и возводят несущие конструкции. Восточный сегмент Большой кольцевой линии уже готов на 30 процентов. Власти Москвы рассчитывают, что участок будет введен в эксплуатацию в 2022 году, то есть на год раньше запланированного срока.

 

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