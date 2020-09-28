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Ребенок пострадал при обрушении перехода в Ступине

15:29
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Число пострадавших увеличилось до 54

Появились новые подробности обрушения перехода в подмосковном Ступине в минувшее воскресенье. Среди пострадавших оказался ребенок. Сейчас полицейские выясняют, как он мог попасть на территорию предприятия.

Тем временем число пострадавших увеличилось до 54 человек. Все они граждане Киргизии. Известно, что у двоих из них есть также российское гражданство, передает "ТВ Центр".

По факту обрушения перехода возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной ЧП стал перегруз конструкции.

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