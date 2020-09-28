Из Москвы-реки выловили каршеринговый автомобиль

Водитель не справился с управлением

Из Москвы-реки на Озерковской набережной вытащили автомобиль каршеринга. Накануне водитель арендованной машины не справился с управлением, пробил ограждение моста и вылетел прямо в воду.

Молодой человек смог самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега, а там ему помогли очевидцы. Тем временем автомобиль полностью ушел на дно. Чтобы вытащить его, понадобилась помощь спецтехники. Операция затянулась до позднего вечера, передает "ТВ Центр".

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