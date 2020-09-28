Столичная пенсионерка на сутки застряла в ванной

Спасали женщину сотрудники полиции

Столичные полицейские пришли на помощь пожилой москвичке. Женщина почти 37 часов находилась взаперти в собственной ванной. 72-летняя пенсионерка закрыла за собой дверь, а открыть уже не смогла - заклинило замок.

В квартире кроме неё никого не было. Женщина пыталась выломать дверь табуреткой, потом сломать замок палкой, но ничего не помогало, сообщает "ТВ Центр". Несколько раз она стучала по трубе и звала на помощь. В какой-то момент её услышал сосед и вызвал полицию. Сотрудники приехали по указанному адресу, выломали входную дверь, а после освободили из заточения и саму женщину.

- Я не знаю, как выразить свою благодарность вам, ребята. Вы спали мне жизнь.

- Желаем вам здоровья.

- Спасибо ребята, и я вам желаю.

- Долголетия, и чтобы у вас такого больше не случалось, не было в дальнейшем.

- Спасибо.

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