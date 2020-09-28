Столичная пенсионерка на сутки застряла в ванной

Спасали женщину сотрудники полиции
Столичные полицейские пришли на помощь пожилой москвичке. Женщина почти 37 часов находилась взаперти в собственной ванной. 72-летняя пенсионерка закрыла за собой дверь, а открыть уже не смогла - заклинило замок.
В квартире кроме неё никого не было. Женщина пыталась выломать дверь табуреткой, потом сломать замок палкой, но ничего не помогало, сообщает "ТВ Центр". Несколько раз она стучала по трубе и звала на помощь. В какой-то момент её услышал сосед и вызвал полицию. Сотрудники приехали по указанному адресу, выломали входную дверь, а после освободили из заточения и саму женщину.
- Я не знаю, как выразить свою благодарность вам, ребята. Вы спали мне жизнь.
- Желаем вам здоровья.
- Спасибо ребята, и я вам желаю.
- Долголетия, и чтобы у вас такого больше не случалось, не было в дальнейшем.
- Спасибо.