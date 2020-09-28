Михаил Ефремов лично обжаловал приговор

Актер направил в суд жалобу

Михаил Ефремов решил лично обжаловать свой приговор по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Актер обратился в суд с соответствующей жалобой, передает РИА Новости.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова М.О.", - рассказала пресс-секретарь Пресненского суда города Москвы Лела Кокая. Она отметила, что в суд также подали расширенную жалобу экс-защитники артиста Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"