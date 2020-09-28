ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бабье лето" продолжится в октябре

14:05
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Тепло не спешит покидать Москву

Конец сентября в столице в этом году оказался на удивление теплым. Температура воздуха днем прогревалась до +22 градусов, что больше соответствует показателям конца лета, чем начала осени. Но с приходом октября "бабье лето" не закончится. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, теплая погода задержится еще минимум на неделю.
Россиян предупредили об аномальной зиме

"Уже можно говорить, что так называемое бабье лето продлится до конца этой недели. Действительно, стоит просто замечательная погода. Высокое давление, осадки возможны сегодня небольшие и в ночь на вторник. В течение остальных дней температура будет от 18 до 20 градусов. Облаков станет чуть-чуть больше, но все равно температурный фон будет выше нормы на 5-6 градусов, и осадков не ожидается", - предупредил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что тепло останется в городе до 4-5 октября, после чего в столицу вернется осень, передает АГН "Москва". При этом пока рано говорить о точном прогнозе на октябрь. Вильфанд пообещал, что о погоде на второй месяц осени метеорологи расскажут в среду, 30 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая осенняя погода
Теплая осенняя погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.