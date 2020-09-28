"Бабье лето" продолжится в октябре

Тепло не спешит покидать Москву

Конец сентября в столице в этом году оказался на удивление теплым. Температура воздуха днем прогревалась до +22 градусов, что больше соответствует показателям конца лета, чем начала осени. Но с приходом октября "бабье лето" не закончится. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, теплая погода задержится еще минимум на неделю.

"Уже можно говорить, что так называемое бабье лето продлится до конца этой недели. Действительно, стоит просто замечательная погода. Высокое давление, осадки возможны сегодня небольшие и в ночь на вторник. В течение остальных дней температура будет от 18 до 20 градусов. Облаков станет чуть-чуть больше, но все равно температурный фон будет выше нормы на 5-6 градусов, и осадков не ожидается", - предупредил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что тепло останется в городе до 4-5 октября, после чего в столицу вернется осень, передает АГН "Москва". При этом пока рано говорить о точном прогнозе на октябрь. Вильфанд пообещал, что о погоде на второй месяц осени метеорологи расскажут в среду, 30 сентября.

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