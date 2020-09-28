ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко захотел посетить "основные точки России"

15:38
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Президент поговорил с губернатором Омской области

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в следующем году намерен посетить "основные точки России". Одной из них он назвал Сибирь.

Путина пригласили в Минск на форум регионов
Лукашенко отреагировал на обвинения в проведении "тайной" инаугурации

В понедельник, 28 сентября Лукашенко встретился в Минске с губернатором Омской области Александром Бурковым. В ходе встречи президент Белоруссии рассказал, как относится к региону. Лукашенко отметил, что хотел бы посетить его в ближайшее время.

"Для меня все, что за Уралом, - это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе", - сказал глава Белоруссии.

Он добавил, что между жителями республики и сибиряками есть много общего. Лукашенко подчеркнул готовность Белоруссии сотрудничать с регионом в таких традиционных сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств и сервисных центров, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.