Лукашенко захотел посетить "основные точки России"

Президент поговорил с губернатором Омской области

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в следующем году намерен посетить "основные точки России". Одной из них он назвал Сибирь.

В понедельник, 28 сентября Лукашенко встретился в Минске с губернатором Омской области Александром Бурковым. В ходе встречи президент Белоруссии рассказал, как относится к региону. Лукашенко отметил, что хотел бы посетить его в ближайшее время.

"Для меня все, что за Уралом, - это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе", - сказал глава Белоруссии.

Он добавил, что между жителями республики и сибиряками есть много общего. Лукашенко подчеркнул готовность Белоруссии сотрудничать с регионом в таких традиционных сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств и сервисных центров, передает РИА Новости.

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