Пользователям электронных медкарт стала доступна информация о прививках

Это экономит время и деньги

Заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что теперь москвичи старше 18 лет могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медицинской карте.

"Мы продолжаем развивать электронную медицинскую карту для москвичей. Если ранее пользователи имели доступ только к истории вакцинации своих детей, то теперь у них появилась возможность просматривать информацию и о собственных прививках и иммунодиагностических тестах. Электронные медкарты горожан уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год. Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию", - сказала Анастасия Ракова.

Просмотреть информацию о выполненных вакцинациях можно в новом разделе "Прививки" в электронной медицинской карте на портале mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

В электронной медкарте на портале mos.ru горожане могут самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке, данные о прохождении вакцинаций и иммунодиагностических тестах (туберкулиновые пробы) в коммерческих или федеральных клиниках.

Важно, чтобы загружаемые файлы были в формате .pdf, .tif, .png, .jpg с четким читабельным изображением. Документ должен содержать ФИО вакцинируемого, подпись врача, наименование и печать медицинской организации.

В разделе "Прививки" москвичи могут увидеть календарь профилактических прививок, который содержит информацию об установленных нормативных периодах вакцинации для людей разного возраста.

Чтобы получить доступ к электронной медкарте, пользователь должен быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС. Родители, которые хотят получил доступ к картам своих детей, обязаны подать отдельное заявление на портале mos.ru. Предоставление доступа к электронной медицинской карте занимает пять рабочих дней с момента подачи заявления.



Интересно, что за восемь месяцев больше миллиона москвичей получили доступ к своей электронной медицинской карте и карте ребенка на портале mos.ru. 180 тысяч из них скачали мобильную версию. "Общее количество входов в электронную медкарту на mos.ru превысило 6,2 миллиона, а в мобильную версию - более 1,6 миллиона раз", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Электронная медкарта уже стала привычным сервисом для многих горожан. Этот документ никогда не потеряется, его не нужно приносить врачу, благодаря ему нет смысла ходить в поликлинику за результатами и делать дублирующие исследования при обращении в коммерческую клинику.

Кроме того, гражданин может лично вносить в электронную карту сведения о своем самочувствии: температуру, уровень кислорода и сахара в крови, пульс, артериальное давление. Это можно делать вручную или с помощью автоматической загрузки данных из приложений Apple Health и Google Fit.

Во время пандемии электронная медкарта стала основным источником информации о результатах анализов на COVID-19. Сервис разгрузил горячую линию Департамента здравоохранения и сократил поток пациентов в поликлиниках. Электронный документ позволил москвичам узнавать о результатах тестирования на коронавирус быстро и без риска заразиться.

Городские власти намерены расширять функционал и возможности электронной медкарты. Например, планируется запустить "сигнал тревоги". Пациент с электронной медкартой сможет срочно обратиться к врачу, если получит тревожные результаты медобследования.

Напомним, что электронные медицинские карты появились в Москве в 2015 году. За это время было открыто больше 11 миллионов карт.

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