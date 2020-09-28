ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Познер потребовал жесткого наказания за отказ носить маску

14:49
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Телеведущий привел в пример опыт Франции

Отказ носить маски и перчатки во время пандемии коронавируса должен караться крупным штрафом. Жесткого наказания за нарушение режима потребовал телеведущий и журналист Владимир Познер.
Познер осудил критиков российской вакцины от COVID-19

По мнению Познера, на первый раз с нарушителем можно провести разъяснительную беседу. Повторное нарушение, полагает журналист, должно караться штрафом в 25 тысяч рублей. А пойманному в третий раз без маски гражданину придется выложить уже 50 тысяч.

"Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят", — написал Познер на своем сайте.

Телеведущий привел в пример Францию – в этой стране нарушение масочного режима грозит крупным штрафом.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 33 миллиона. Скончались не менее 995 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Познер
Владимир Познер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.