Познер потребовал жесткого наказания за отказ носить маску

Телеведущий привел в пример опыт Франции

Отказ носить маски и перчатки во время пандемии коронавируса должен караться крупным штрафом. Жесткого наказания за нарушение режима потребовал телеведущий и журналист Владимир Познер.

По мнению Познера, на первый раз с нарушителем можно провести разъяснительную беседу. Повторное нарушение, полагает журналист, должно караться штрафом в 25 тысяч рублей. А пойманному в третий раз без маски гражданину придется выложить уже 50 тысяч.

"Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят", — написал Познер на своем сайте.

Телеведущий привел в пример Францию – в этой стране нарушение масочного режима грозит крупным штрафом.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 33 миллиона. Скончались не менее 995 тысяч человек.

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