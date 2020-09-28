Путин заявил о невмешательстве России в дела соседей

Но Москва поддерживает стремления к стабильности

Россия никогда не вмешивается в дела других стран, но всегда будет поддерживать действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию. Об этом Владимир Путин заявил в Сочи на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Он прибыл в Россию с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства, в том числе в экономике и здравоохранении. Сооронбай Жээнбеков поблагодарил за всестороннюю поддержку, в том числе ­в борьбе с коронавирусом. Владимир Путин, в свою очередь, обещал продолжить помогать народу республики.

"Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию. И также последовательно будем вести себя в отношении Кыргызстана, в том числе оказывая экономическую поддержку", - заверил Путин.

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