Путин отправится в Сеул после вакцинации от COVID-19

Президент намерен посетить Южную Корею

В администрации президента Южной Кореи сообщили, что российский лидер Владимир Путин согласился посетить страну, но после того, как сделает прививку от коронавирусной инфекции.

Стало известно, что по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, в ходе которых российский президент заявил о намерении посетить страну.

"Я приеду в Южную Корею. Лично привьюсь российской вакциной и поеду", - сказал Путин в ответ на предложение своего южнокорейского коллеги посетить Сеул и обсудить развитие двухсторонних отношений. Слова российского президента приводит администрация президента Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах, передает РИА Новости. Он призвал президента России приложить совместные усилия для достижения результатов на переговорах по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям, в создании на территории Приморья промышленной зоны для южнокорейских предприятий, а также в других реализуемых проектах двух стран.

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