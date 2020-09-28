Харламов и Асмус решили не враждовать после развода

Они сохранили теплые отношения ради дочери

Юморист Гарик Харламов заявил, что они с актрисой Кристиной Асмус остались друзьями после развода.

"У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду - официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов", - сказал Харламов People Talk.

Звезда спокойно, а иногда и с юмором относится к слухам о новой возлюбленной. "Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах - из-за этого как-то даже неловко", - сказал Харламов. Есть ли у него кто-то сейчас, юморист не уточнил.

Гарик Харламов старается почаще общаться с шестилетней дочерью от Асмус. Когда Настя живет у него, то он отводит ее в школу, хотя ему трудно вставать по утрам. На подарки артист не скупится, впрочем, его дочь не особо избалованная.

"Недавно спрашиваю: "Насть, что тебе привезти?" Она говорит: "Ничего, у меня все есть, а вот подруге хотела бы подарить…" Она молодец", - поделился Гарик Харламов.

Харламов и Асмус объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" (актриса снялась там в откровенной сцене) не являются причинами их расставания. Актриса намекнула, что главным виновником развода стал шоумен. "Над отношениями должны работать оба партнера", - сказала она.

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