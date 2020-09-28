Минпросвещения отвергло возможность массовой "удаленки" для школьников

Ситуация с закрытием школ на карантин под контролем

Массового перехода российских школ на дистанционный формат обучения не будет. Карантинные меры, в случае необходимости, применяются "точечно", заявили в Минпросвещения.

"Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что более сотни российских школ закрылись на карантин. В ведомстве подчеркнули, что это не связано с коронавирусом. Причина – грипп, заболеваемость не превышает сезонных показателей.

В то же время, как подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, необходимо неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора. Они направлены на сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. По данным ведомства, в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ, 34 уже вернулись к обычному режиму работы.

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