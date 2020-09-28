ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпросвещения отвергло возможность массовой "удаленки" для школьников

15:20
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Ситуация с закрытием школ на карантин под контролем

Массового перехода российских школ на дистанционный формат обучения не будет. Карантинные меры, в случае необходимости, применяются "точечно", заявили в Минпросвещения.
Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения

"Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что более сотни российских школ закрылись на карантин. В ведомстве подчеркнули, что это не связано с коронавирусом. Причина – грипп, заболеваемость не превышает сезонных показателей.

В то же время, как подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, необходимо неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора. Они направлены на сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. По данным ведомства, в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ, 34 уже вернулись к обычному режиму работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.