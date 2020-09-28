Депутат МГД Картавцева: Москва готова к возможному всплеску заболеваемости COVID-19

Город сделает все, чтобы помочь больным

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева сообщила, что столица готова к возможному всплеску заболеваемости COVID-19.

"Москва готова снова задействовать те койки в инфекционных больницах, которые были законсервированы специально для больных с инфекциями. Для других пациентов их не использовали. Также мы готовы снова принимать больных в зданиях, которые использовались как обсерваторы. Это будет не в ущерб всем остальным пациентам - плановая и экстренная помощь будет оказываться в полном объеме, однако город сделает все, чтобы оказать помощь больным с коронавирусом", - цитирует Картавцеву агентство "Москва".

По ее словам, пациентов с COVID-19 смогут принять 23 московских стационара. Планируется расконсервировать временные госпитали на ВДНХ, в парке "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское". До 5 октября восемь крупных больниц перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Лариса Картавцева заявила, что за время пандемии врачи научились точно оценивать состояние больных. Сейчас в больницы отправляют только тех, кто находится в тяжелом состоянии.

"У нас и другие преимущества - отработанный алгоритм лечения. Уже несколько тысяч человек, в чьей крови есть антитела к коронавирусу, сдали плазму как доноры - она помогает в лечении тяжелых больных. Также в городе создан запас лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией - более 10 млн упаковок 53 препаратов", - сообщила депутат.

Картавцева призвала москвичей носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Это особенно важно осенью, когда москвичам угрожает не только COVID-19, но и грипп с ОРВИ.

"Даже если кажется, что опасность миновала, поддаваться этой иллюзии нельзя. Уже идут испытания вакцины от коронавируса, скоро она станет доступной для москвичей. Пока что необходимо заботиться о себе и, если есть возможность, сдавать ПЦР-тесты по собственной инициативе. Каждый человек может быть и бессимптомным носителем. Объемы ПЦР-тестирования, а также проведения тестов на антитела к коронавирусу в Москве растут: ежедневно делают около 65-66 тыс. тестов", - рассказала Лариса Картавцева.

По данным на 28 сентября, в Москве зафиксировали 2 тысячи 217 новых случаев коронавируса. Темп прироста новых случаев за две недели составил 0,41%. "Согласно нормам, установленным Роспотребнадзором, этот показатель должен быть не более 1%, чтобы эпидемиологическая ситуация в городе была признана нормальной. На пике пандемии показатель был втрое выше - порядка 1,3%", - напомнила Картавцева.

Она подчеркнула, что рост заболеваемости COVID-19 к осени является общемировой тенденцией. Примерно то же самое происходит, например, в Брюсселе, Мадриде, Вене и Амстердаме.

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