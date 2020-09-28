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СК возбудил дело после смерти дочери актера Конкина

15:34
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Близкие женщины не верят, что она утонула в бассейне глубиной полтора метра

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина.

Как стало известно, 22 сентября из столичного фитнес-центра в Боткинскую больницу доставили 32-летнюю Софию Конкину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщили в ведомстве. 

В свою очередь представитель Владимира Конкина Юлия Нитченко отметила, что "в этой трагедии слишком много странностей". В частности, София умела отлично плавать и не могла "нахлебаться воды" в бассейне глубиной 1,5 метра.

Владимир Конкин известен по ролям в фильмах "Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты", "Место встречи изменить нельзя". Незадолго до смерти дочери актер говорил, что полностью доволен своей жизнью.

"У меня жизнь удалась. Я уже в 25 лет ездил на своей собственной "Волге". Потом купил "Вольво", "Мерседес". Я в Италию езжу много лет на отдых <…> У меня есть загородный дом. У меня на даче есть вездеход. Всем детям я купил в свое время квартиры, - передает слова Конкина Telepogramma.pro.

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