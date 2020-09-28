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В Испании бьют тревогу: число новых случаев COVID-19 удвоено за один месяц

15:37
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Власти европейских стран заявляют об очередной вспышке заболеваемости COVID-19

В странах Европы наблюдается очередная вспышка коронавирусной инфекции. Тяжелее всего складывается ситуация в Испании – врачи не справляются с количеством больных, а темпы ежедневного прироста сравнимы с весенними.

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В Испании эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день признана самой тяжелой во всей Европе. За месяц прирост заболевших увеличился вдвое. Специалисты связывают это со слишком быстрым снятием ограничений и расслабленным настроем местных жителей в августе.

"При всей своей лояльности, я хочу призвать мадридское региональное правительство пересмотреть принятые решения. Им необходимо следовать нашим рекомендациям, в которые входит ограничение на передвижение в самом городе и в остальных районах региона, где за последние 14 дней уровень заражения превысил 500 человек на каждые 100 000 жителей", - заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Немногим лучше дела обстоят в Великобритании и Италии. Британские власти уже ввели новые правила, в числе которых – комендантский час. Согласно новым указам, после 10 часов вечера должны быть закрыты все рестораны и пабы, полицейские тщательно следят за этим и штрафуют нарушителей. Ежедневный прирост заболевших превышает 6 тысяч человек, власти постепенно начинают закрывать города на карантин.

 Во Франции 14 тысяч новых заболевших – как плата за беспечно проведенное лето. Особенно много пациентов с коронавирусом в Каннах, Ницце и Марселе.

Не обошли проблемы и Чехию. В стране пришлось вводить комендантский час, ежедневный прирост заболевших подбирается к отметке в три тысячи человек. Больше всех пострадала Прага. Новый министр здравоохранения приказал отложить все плановые операции, если число заболевших будет расти такими же темами, через несколько недель в больницах не будет ни мест в палатах, ни аппаратов искусственной вентиляции легких.

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