В Москве закрыли еще 13 магазинов за нарушения масочного режима

Власти призывают носить маски

В Москве за минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, в которых не соблюдали масочный режим. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, посетители и сотрудники магазинов игнорируют требование о ношении масок и перчаток, и не соблюдают социальную дистанцию. Немерюк призвал всех ответственно относится к соблюдению указа мэра.

Всего, по словам столичного чиновника, из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора было закрыто 62 магазина.

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