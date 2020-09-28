ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армения заявила о планах эвакуации населения Карабаха

15:53
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Ереван может обратиться к Москве за военной помощью

Власти Армении рассматривают возможность организации гуманитарных коридоров для эвакуации населения Нагорного Карабаха. По словам армянского посла в России Вардана Тоганяна, такая необходимость возникнет, если ситуация в регионе продолжит обостряться.
Азербайджан обвинил Армению в подготовке к войне

"Такие вопросы прорабатываются. Мы надеемся, что до этого, конечно, не дойдет", - заявил дипломат в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он добавил, что все эти дни дети и женщины прятались от обстрелов в подвалах и бомбоубежищах.

Тоганян также заявил, что Армения готова обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи. Однако пока такой необходимости нет: в Ереване считают, что Россия имеет большое влияние на Кавказе, она применит политические методы для того, чтобы остановить кровопролитие, заключил посол.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.