Армения заявила о планах эвакуации населения Карабаха

Ереван может обратиться к Москве за военной помощью

Власти Армении рассматривают возможность организации гуманитарных коридоров для эвакуации населения Нагорного Карабаха. По словам армянского посла в России Вардана Тоганяна, такая необходимость возникнет, если ситуация в регионе продолжит обостряться.

"Такие вопросы прорабатываются. Мы надеемся, что до этого, конечно, не дойдет", - заявил дипломат в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он добавил, что все эти дни дети и женщины прятались от обстрелов в подвалах и бомбоубежищах.

Тоганян также заявил, что Армения готова обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи. Однако пока такой необходимости нет: в Ереване считают, что Россия имеет большое влияние на Кавказе, она применит политические методы для того, чтобы остановить кровопролитие, заключил посол.

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