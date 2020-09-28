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Депутат МГД Андрей Титов: В Москве последовательно создается целая система для новаторских разработок

15:57
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Предприниматели смогут на деле проверить свои задумки

Благодаря московской программе тестирования инноваций можно апробировать любую продукцию, рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов.

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"В Москве последовательно создается целая система для новаторских разработок, где предприниматель с рабочей идеей может получить заемные средства на ее реализацию, найти на льготных условиях помещение, создать опытный образец, апробировать его и запустить производство", - объяснил Титов.

Он отметил, что при этом между предпринимателями создается здоровая конкуренция, налаживается сотрудничество и появляется возможность расти и развивать свой бизнес.

На сегодняшний день к городской системе тестирования инноваций уже присоединились более 200 технологических компаний. Им доступны более 80 столичных площадок для апробации своих разработок, передает АГН "Москва".

 "Сейчас к системе подключился технополис "Москва", и это даст широкие возможности для испытаний широкого спектра продукции - от промышленного оборудования, высокоточной оптики, информационных решений и многого другого", - добавил Титов.

Тестирование продукции можно провести на любой из пяти площадок особой экономической зоны: "Алабушево", "Ангстрем", "Микрон", "МИЭТ" и площадке в Печатниках. Их общая площадь превышает 200 га, на площадках созданы возможности для испытаний опытных образцов самого различного профиля, которыми могут воспользоваться как резиденты ОЭЗ, так и обычные московские компании. Специалисты особой экономической зоны помогают компаниям выявлять недостатки разработки и составляют рекомендации.

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