Депутат МГД Андрей Титов: В Москве последовательно создается целая система для новаторских разработок

Предприниматели смогут на деле проверить свои задумки

Благодаря московской программе тестирования инноваций можно апробировать любую продукцию, рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов.

"В Москве последовательно создается целая система для новаторских разработок, где предприниматель с рабочей идеей может получить заемные средства на ее реализацию, найти на льготных условиях помещение, создать опытный образец, апробировать его и запустить производство", - объяснил Титов.

Он отметил, что при этом между предпринимателями создается здоровая конкуренция, налаживается сотрудничество и появляется возможность расти и развивать свой бизнес.

На сегодняшний день к городской системе тестирования инноваций уже присоединились более 200 технологических компаний. Им доступны более 80 столичных площадок для апробации своих разработок, передает АГН "Москва".

"Сейчас к системе подключился технополис "Москва", и это даст широкие возможности для испытаний широкого спектра продукции - от промышленного оборудования, высокоточной оптики, информационных решений и многого другого", - добавил Титов.

Тестирование продукции можно провести на любой из пяти площадок особой экономической зоны: "Алабушево", "Ангстрем", "Микрон", "МИЭТ" и площадке в Печатниках. Их общая площадь превышает 200 га, на площадках созданы возможности для испытаний опытных образцов самого различного профиля, которыми могут воспользоваться как резиденты ОЭЗ, так и обычные московские компании. Специалисты особой экономической зоны помогают компаниям выявлять недостатки разработки и составляют рекомендации.

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