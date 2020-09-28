Эксперт рассказал, как долго еще будут фиксировать случаи COVID-19

Вирус с нами надолго

Случаи заражения коронавирусом не прекратятся в этом году, они будут регистрироваться вплоть до 2022 года.

Об этом ТАСС рассказал советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021, а по некоторым данным - до 2022 года", - сообщил эксперт.

Ранее Малеев заявил, что число новых случаев COVID-19 в России будет расти, но в октябре страна выйдет на плато, а после начнется постепенное снижение. Эксперт добавил, что на данный момент нет острой необходимости вводить новые дополнительные ограничения.

В понедельник в России зафиксировали 8135 заболевших коронавирусом. Это на 268 человек больше, чем днем ранее.

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