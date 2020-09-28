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Во Франции ужесточили ограничительные меры по коронавирусу

16:11
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Под запретом оказались свадебные церемонии и студенческие вечеринки

Во Франции усилили меры предосторожности из-за распространения коронавируса. Под запретом оказались свадебные церемонии, фестивали и студенческие вечеринки.

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Как пишет "Интерфакс", барам запрещено работать с 22:00 вечера до 06:00 утра. Закрыты будут спортивные залы и центры, расположенные в помещениях.

Кинотеатры, музеи, театры, а также бассейны продолжат работу при условии соблюдения строгих мер безопасности.

По данным университета Джона Хопкинса, почти 578 тысяч случаев COVID-19 выявлено во Франции за все время пандемии. 31 741 пациент скончался.

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