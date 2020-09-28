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Депутат МГД Щитов: В рамках проекта "Народный каршеринг" москвичи смогут сдавать свой автомобиль в аренду

16:42
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Нововведение позволит избавиться от пробок и нехватки парковочных мест

У москвичей появится возможность сдавать свой автомобиль в краткосрочную аренду благодаря проекту "Народный каршеринг".

Об этом агентству "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. В ряде западных стран похожая система уже работает. Так, например, в США автомобилисты сами создают кооперативы для того, чтобы эффективно использовать транспорт, парковочные места и не создавать пробки в городе.

"В рамках так называемого "Народного каршеринга" москвичи смогут не только выступать пользователями прокатных автомобилей, но и арендодателями, сдавая автомобиль в краткосрочную аренду в те часы и дни, когда он не нужен для передвижения. Идея находится на стадии проработки", - сообщил Щитов.

Организаторам проекта предстоит решить немало непростых вопросов. Например, как обеспечить сохранность автомобиля при аренде, как защитить права арендодателей и водителей-пользователей. 

"Далее, нынешняя система контроля дорожного движения, в основе которой камеры, считывающие номер автомобиля, построена по принципу наказания владельца", - добавил Щитов.

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