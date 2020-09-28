Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Президент поставил задачу ежегодно обеспечивать комфортным жильем 5 миллионов семей

Ход работы по реализации национальных проектов и решению задач развития страны обсудил в понедельник президиум Госсовета. Открывая дискуссию, Владимир Путин напомнил, что 1 сентября со дня учреждения Государственного Совета исполнилось 20 лет. Опираясь на опыт регионов, этот орган сыграл важную роль в подготовке многих законодательных инициатив и практических решений. В этом году Госсовет обрёл новый статус, закреплённый в Конституции, и это, по мнению президента, должно дать импульс как в реализации текущих задач, так и разработке стратегических планов. Говоря о национальных целях развития, Владимир Путин подчеркнул, что они остаются неизменными, хотя последствия пандемии вынуждают внести коррективы в порядок их реализации. С докладом выступил глава рабочей группы Госсовета Сергей Собянин.

На повестке заседания президиума Госсовета – масштабный вопрос, определяющий будущее страны на годы вперед. Речь о национальных целях и инструментах по их достижению - нацпроектах. Многое из намеченного ранее сейчас приходится корректировать, говорит Владимир Путин. В первую очередь, конечно, из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья. Сейчас от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - сказал Путин.

Несмотря на все сложности, уверен Путин, стране необходимо смотреть вперед. Приоритеты - те же. Сбережение здоровья и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни. Укрепление экономики, повсеместное внедрение цифровых технологий.

"Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат. При этом сразу хочу сказать: не следует откладывать решение сложных системных проблемных вопросов на потом. Сейчас что-нибудь такое попроще сделаем, а потом... Чтобы не было так, как в народе говорят: "Потом - суп с котом", - сообщил президент России.

Работать при этом нужно так, чтобы каждый россиянин чувствовал положительные изменения на себе, считает президент. Важна и система контроля за реализацией нацпроектов. Глава рабочей группы Госсовета и мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивает, что в центре внимания также должно быть мнение людей.

"Очень важно, чтобы в оценке высших должностных лиц был сохранен показатель, причем он по весу значительно больше других, - это удовлетворенность населения деятельностью губернаторов. Потому что все, что мы делаем, конечно, важно для экономики, для страны, но в первую очередь мы это делаем для людей, для населения, и их оценка чрезвычайно важна в конечном итоге", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реализация национальных целей в это непростое время, продолжает Собянин, совершенно точно потребует неординарных решений. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах есть и преимущества.

"Опыт пандемии не очень приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. Мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и в более короткие сроки… Этот огромный опыт, который мы приобрели, на наш взгляд, необходимо использовать и для достижения национальных целей. Мы же все понимаем, что реализация этих целей будет идти в непростое время, непростой период. И, конечно, нам, может быть, понадобятся неординарные решения, чтобы двигаться значительно быстрее, и тогда, конечно, есть уверенность, что мы достигнем поставленных целей", - заявил Собянин.

Одна из таких весьма амбициозных целей, сообщает президент, - ежегодно обеспечивать не менее 5 миллионов российских семей комфортным жильем.

"Чтобы они переезжали в новые, более просторные и комфортные дома и квартиры. И для этого нам надо нарастить объем строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Наши меры поддержки в целом работают, они дают необходимый эффект. Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение, то есть нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался. Чтобы здесь не было необоснованных скачков", - сообщил Путин.

Еще одна близкая и понятная людям тема. К концу подходит сезон отпусков. Несмотря на пандемию, Крым и Краснодарский край вновь приняли в этом году миллионы отдыхающих. Теперь необходимо, уверен Путин, решить вопрос еще и с транспортной доступностью некоторых курортов. В частности, проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"