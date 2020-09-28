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Порядок работы пунктов приема ставок букмекерских контор изменится в Москве с 30 сентября

16:35
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Об этом предупредили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы

Власти Москвы предупредили об изменении порядка работы пунктов приема ставок букмекерских контор с 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы mos.ru.

Как уточнили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, прием ставок будет возможен на события, которые могут наступить или не наступить исключительно в ходе следующих мероприятий:

  • официальные спортивные соревнования,
  • спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами,
  • спортивные соревнования, организованные международными спортивными организациями,
  • спортивные соревнования, которые организованы иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов таких соревнований в интернете.

Под запретом с 30 сентября - любое оборудование и ПО, позволяющее преобразовывать данные и информацию о спортивных событиях в "визуальные образы, рисунки и символы, в том числе сходные с рисунками и символами, которые используются в казино и залах игровых автоматах", отмечают в департаменте.

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