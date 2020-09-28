Какие вопросы Россия и Белоруссия обсудили на Форуме регионов

Среди тем - сохранение исторической правды и отмена роуминга

Россия и Белоруссия в понедельник дали старт работе двухдневного Форума регионов. Он проходит уже в седьмой раз, но из-за короновируса - в формате видеоконференций. На мероприятии обсуждают экономическое сотрудничество двух стран. Также несколько интерактивных столов посвящены 75-летнему юбилею Победы. Между тем, в Европе вновь пытаются повлиять на внутреннюю ситуацию в республике. Президент Франции призвал Александра Лукашенко уйти в отставку. В Белоруссии продолжаются акции в поддержку независимости страны наряду с несогласованными митингами.

Протесты хоть и продолжаются, но участников становится значительно меньше, отмечают в МВД Белоруссии. Там, где несогласные с результатами президентской гонки не могут убедить голосовавших за Александра Лукашенко в неправильности выбора, в ход идут кулаки. В одном из парков Минска неизвестный избил 71-летнего пенсионера. Незнакомец сам пристал к пожилому мужчине с вопросом, за кого тот голосовал. И ответ привел его в ярость. Сейчас хулигана разыскивает столичная милиция.

Атаке подвергаются и сотрудники милиции. Причем, со стороны женщин. Дамы истошно кричат, как будто их избивают, хотя это они сами толкают милиционеров и явно провоцируют ситуацию.

При этом в республике растет число мелких преступлений и ДТП. Ведь большая часть личного состава правоохранительных органов вместо того, чтобы заниматься профилактикой правонарушений на дорогах, задействована в обеспечении порядка на несогласованных акциях. Автомобили протестующих уже таранили инспекторов прямо на дороге. Страдают и сами демонстранты, выскакивая порой на проезжую часть, и пассажиры общественного транспорта.

"Выходы на проезжую часть, они, как правило, случаются достаточно неожиданно и достаточно внезапно. Кроме всего прочего, значительное количество людей на проезжей части, оно затрудняет движение транспорта", - пояснил заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Белоруссии Александр Занимон.

Пока протестное меньшинство пытается на несанкционированных уличных акциях перекричать выбор большинства населения республики, законные власти Белоруссии укрепляют региональное сотрудничество с Москвой. Александр Лукашенко встретился в Минске с губернаторами Псковской и Омской областей России.

"Вы добрый сосед, вы близкие нам люди. И мы будем с вами сотрудничать не только, исходя из каких-то там денежных, экономических, меркантильных интересов. В отношениях с нами это, наверное, не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, вот эта близость наших людей, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся своим душой и сердцем", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На псковщину Белоруссия готова поставлять технику, в частности, автобусы МАЗ, и сотрудничать с регионом в аграрном секторе. Что касается Омской области, то Лукашенко видит потенциал для увеличения товарооборота с этим регионом до 100 миллионов долларов против прошлогодних 80.

Участники седьмого Форума регионов России и Белоруссии, помимо экономических вопросов, обсудили и совместные усилия двух стран по противодействию героизации нацизма на международных площадках. Мероприятие, в котором принимают участие представители малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, политики, в частности, члены Совета Федерации, с поправкой на коронавирус проходит в режиме видеоконференции.

"Мы говорили сегодня о том, как нашим делегациям в соответствующих ассамблеях работать вместе с тем, чтобы, с одной стороны, не оставлять без внимания попытки переписывания истории нашими геополитическими оппонентами. Во вторых, работать в упреждающем порядке, выступать с собственными инициативами, добиваться того, чтобы эта тема никоим образом не подлежала фальсификации", - сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

На форуме также прозвучали призывы к синхронизации законодательства России и Белоруссии, реализации совместных крупных энергоемких проектов и озвучили дату, к которой Москва и Минск должны окончательно определиться с конкретными действиями по отмене роуминга. Белорусская оппозиция вместо конструктивных предложений по улучшению ситуации внутри республики, не покладая рук и ног требует от Запада покарать свою родину внешними санкциями. И Польша уже заявила о готовности ввести национальные рестрикции против Минска в обход Евросоюза, который к общему мнению пока так и не пришел. Светлана Тихановская, польстив Эммануэлю Макрону в том, что он один из сильнейших лидеров Европе и в мире, призывает того привлечь российского президента к диалогу в Белоруссии. Французский лидер в понедельник начинает свой визит в Литву и не исключает встречи с Тихановской. Накануне Александр Лукашенко посоветовал Макрону поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны, в которой уже 2 года митингуют "желтые жилеты".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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