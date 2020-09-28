Кудрявцева рассказала о сложных отношениях Фриске и Шепелева

Союз певицы и телеведущего был далек от идеала

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем отношении к коллеге Дмитрию Шепелеву.

Как оказалось, на людях Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев были образцовой парой, однако закулисье их отношений оказалось очень непростым. Кудрявцева рассказала, что Дмитрий часто издевался над своей возлюбленной, а во время ее болезни проявил "пугающее хладнокровие", пишет eg.ru ("Экспресс-газета").

"Все знают одну сторону, а я знаю с другой - менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", - рассказала Кудрявцева в интервью Ксении Собчак.

Телеведущая добавила, что не будет "выносить сор из избы" ради благополучия ребенка Жанны и Дмитрия – семилетнего Платона.

Ранее другая подруга Фриске, Ольга Орлова, рассказала, что Шепелев запретил ей прилетать в США, чтобы навестить больную певицу.

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