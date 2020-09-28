Госдума призвала немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Депутаты готовы оказать помощь при организации переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном

Депутаты Госдумы призывают к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в проекте заявления. Наши парламентарии готовы оказать посредническую помощь организации переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном. Тем временем, с линии соприкосновения в Карабахе приходят противоречивые данные. Обе стороны конфликта заявляют о серьёзных потерях противника.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры, на которых тяжелая артиллерия наносит удары по позициям вооруженных сил Армении. На видео с беспилотника зафиксировано попадание в один из танков противника. Однако точных данных о погибших и раненых с обеих сторон пока нет. Информация поступает крайне противоречивая, в том числе и касательно продвижения или отступления сил. К примеру, официальный Баку рапортует, что занял стратегические высоты и продолжает двигаться вперед.

"Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобождённых от вооружённых сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принуждён к отступлению с рубежей, которые пытался удержать. Несколько выгодных высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных сил, противник понёс большие потери", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В Ереване эти заявления категорически опровергают. Как и данные о собственных потерях. Согласно информации Минобороны Армении, за сутки погибли 30 солдат. При этом противнику был нанесен куда больший урон. В качестве доказательства - кадры, на которых демонстрируются документы и подбитая бронетехника азербайджанских вооруженных сил. Свидетельства ожесточенных боев, которые не прекращались даже ночью.

"Ночью боевые действия продолжались. Наши вооружённые силы добились существенных успехов. Однако пока неспокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся "артиллерийские дуэли", - написала в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В некоторых районах, по словам армянских военных, азербайджанская армия применяла даже тяжелые огнеметные системы, а также системы залпового огня. В итоге, по данным Еревана, под ударом оказались и мирные жители. В Степанакерте, столице Нагорного Карабаха, повреждены дома. Есть раненые. И ситуация продолжает накаляться, в связи с чем парламент Армении выступил с заявлением, призвав мировое сообщество дать правовую оценку действиям Баку.

"Авантюра Азербайджана при открытой поддержке Турции должна получить правовую и политическую оценку международного сообщества. Что касается Армении, то наша страна всегда оставалась верна мирным принципам урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, но будучи гарантом безопасности Нагорного Карабаха, предпримет все возможные меры для защиты его населения", - сказал спикер Национального собрания республики Армения Арарат Мирзоян.

Впрочем, от боевых действий страдают и азербайджанцы, живущие рядом с театром боевых действий. Разбитые окна, поврежденные крыши домов, остовы разорвавшихся ракет. Все это тоже можно видеть в поселках, находящихся в непосредственной близости от Нагорного Карабаха. А официальный Баку заявляет, что артиллерия Армении намеренно бьёт по мирным жителям. В Ереване это категорически опровергают, в ответ обвиняя Азербайджан в привлечении турецких наемников. Однако факты, подтверждающие это, отсутствуют. Хотя Анкара, действительно, активно выступает на стороне Баку.

"Я еще раз осуждаю Армению, которая вчера напала на азербайджанские земли. Турция и впредь будет стоять рядом с дружественным и братским Азербайджаном всеми своими ресурсами и сердцем. Настало время положить конец кризису в регионе, который начался с оккупации Нагорного Карабаха. Регион вновь увидит мир после того, как Армения немедленно уйдет с оккупированных азербайджанских земель", - сообщил президент Турции Рджеп Тайип Эрдоган.

Евросоюз, Шанхайская организация сотрудничества, Германия и Россия, в свою очередь, призывают к деэскалации. Прекращение огня и диалог - единственный способ решения этого конфликта, подчеркивает российский МИД. При этом почти все политики и эксперты солидарны в одном – вмешательство третьих стран лишь усугубит и без того непростую ситуацию.

"Мы призываем все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности. К отказу от военных методов ведения дел. И также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Китай полагает, что поддержание мира и стабильности в регионе отвечает интересам всех сторон, включая Армению и Азербайджан. Надеемся, что соответствующие стороны будут проявлять сдержанность и примут меры для того, чтобы избежать дальнейшего усиления трений", - сказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Москва, наряду с Парижем и Вашингтоном, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Она была организована в 1992 году для мирного урегулирования карабахского конфликта. Территориальный спор между Ереваном и Баку длится больше 30 лет. И вот впервые с 2016 года стороны применили тяжелое вооружение. Накануне Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны отметили - важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, и главное - необходимо прекратить огонь.

Александр Панюшкин, Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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