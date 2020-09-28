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Названо число повторных случаев заражения коронавирусом

17:46
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

На данный момент их мало

В мире официально зарегистрировано не более десяти случаев повторного заболевания коронавирусом.
Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На текущий момент статистика только формируется, а с начала пандемии прошло не так много времени.

"Как правило, это люди (те, кто заболел повторно – прим. ред.) с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы", - объяснила главный санитарный врач России в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Попова напомнила, что на сегодняшний день задача каждого человека – не заболеть коронавирусом, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

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