Названо число повторных случаев заражения коронавирусом

На данный момент их мало
В мире официально зарегистрировано не более десяти случаев повторного заболевания коронавирусом.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На текущий момент статистика только формируется, а с начала пандемии прошло не так много времени.
"Как правило, это люди (те, кто заболел повторно – прим. ред.) с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы", - объяснила главный санитарный врач России в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Попова напомнила, что на сегодняшний день задача каждого человека – не заболеть коронавирусом, соблюдая все необходимые меры предосторожности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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