В Москве девочка сломала однокласснику позвоночник

Пострадавший в больнице

Столичные правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых 12-летний школьник получил серьезную травму спины.

Инцидент произошел на Зубовском бульваре. По предварительным данным, подросток решил встать в спарринг с подругой, но та смогла его одолеть и случайно травмировала ему позвоночник, передает РЕН ТВ.

Пострадавшего увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. У него подозрение на перелом позвоночника.

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