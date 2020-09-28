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Депутат МГД Козлов: Решение проблемы долгостроев – важная задача для Новой Москвы

18:26
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Парламентарий рассказал, что в ТиНАО сдали первую очередь ЖК "Марьино град"

В Новой Москве сдали первую очередь ЖК "Марьино град", одного из крупнейших долгостроев на территории ТиНАО. Покупатели ждали завершения строительства несколько лет.
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По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, который представляет интересы жителей Новой Москвы, решение этой проблемы – значительный шаг на пути окончательного разрешения сложностей с "обманутыми дольщиками", которые пострадали из-за недобросовестных застройщиков.

"Важно ускорить процессы по окончательному строительству и разрешению на ввод других очередей", - отметил Козлов.

Общая площадь проекта "Марьино град" – это 200 тысяч квадратных метров жилья, всего 22 четырехэтажных корпуса более чем на 2000 квартир. Сроки реализации проекта переносились множество раз. По мнению Козлова, это недопустимо.

"Ввод в эксплуатацию нового жилья вовремя – одна из важнейших задач, особенно в ТиНАО, где районы постоянно застраиваются. Многие люди сегодня предпочитают покупать жильё на этапе строительства, ведь так квартира обходится значительно дешевле, и задача властей – следить за тем, чтобы девелоперы выполнили свои обязательства в полном объёме. С прошлого года наконец заработали для этих целей и эскроу-счета, которые должны защитить новых дольщиков. Однако мы продолжаем решать проблемы тех, кто пострадал. Я надеюсь, что вторая очередь в "Марьино град" будет сдана в срок", - объяснил депутат Козлов.

В ТиНАО также есть и другие проблемные объекты. Например, "Спортивный квартал" и "Спорт Таун".

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