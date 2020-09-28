Учителей не будут увольнять за отказ вакцинироваться от COVID-19

Никакого принуждения к прививке нет

В Минпросвещения разъяснили права учителей во время вакцинации от коронавирусной инфекции.

Работник школы может отказаться от прививки, никто его не имеет права ни уволить, ни отстранить от работы. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Николая Николаева.

"Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в Трудовом кодексе России не предусмотрено", - приводит текст ТАСС.

Ранее в Минздраве назвали группы людей, которым в первую очередь необходима прививка от COVID-19. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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