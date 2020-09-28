ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учителей не будут увольнять за отказ вакцинироваться от COVID-19

18:43
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Никакого принуждения к прививке нет

В Минпросвещения разъяснили права учителей во время вакцинации от коронавирусной инфекции.
Переболевшим коронавирусом разрешили не прививаться от COVID-19

Работник школы может отказаться от прививки, никто его не имеет права ни уволить, ни отстранить от работы. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Николая Николаева.

"Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в Трудовом кодексе России не предусмотрено", - приводит текст ТАСС.

Ранее в Минздраве назвали группы людей, которым в первую очередь необходима прививка от COVID-19. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Учительница ведет урок
Учительница ведет урок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.