Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов

Президент США в очередной раз обвинил СМИ в распространении фейковой информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что заплатил миллионы долларов налогов. Об этом он сообщил в своем твитере после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Трамп якобы не заплатил федеральный подоходный налог за десять лет.

Американский лидер уверен, что сообщения о неуплате налогов появились в преддверии выборов. "СМИ фейковых новостей, совсем как во время выборов 2016 года, подняли тему моих налогов и прочую чушь с незаконно полученной информацией и исключительно плохими намерениями. Я платил многие миллионы долларов налогов, но, как и любой другой, имел право на вычеты и налоговые кредиты", - написал Трамп.

В статье The New York Times, кроме информации о налогах, также говорится о том, что Трамп больше теряет на своем бизнесе, чем зарабатывает.

"Если вы посмотрите на невероятные принадлежащие мне активы, которых нет у фейковых новостей, у меня очень низкий уровень долга. У меня очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов", - пояснил президент США.

Ранее Трамп заявил, что расовая справедливость в стране восстановится тогда, когда его соперник на предстоящих выборах Джо Байден уйдёт на пенсию. Якобы за свою пятидесятилетнюю карьеру в политике Байден только вредил афроамериканцам.

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