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Сына иркутского экс-губернатора обвинили в крупном мошенничестве

19:15
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Депутата заксобрания этапировали в Москву

Следственный комитет России предъявил обвинение депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко – сыну бывшего губернатора региона Сергея Левченко.
Глава Иркутской области ушел в отставку

СК установил его причастность к мошенничеству в особо крупном размере. В результате противоправных действий депутата и директора ООО "Звезда" Олега Хамуляка Иркутской области был причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей. Напарника Левченко-младшего также привлекли к уголовной ответственности.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, у Андрея Левченко и его отца были проведены обыски. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого. Депутата этапировали в Москву.

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