Не бензопилой, а авторучкой: кто стоит за варварским уничтожением леса в России

На борьбу с незаконной вырубкой встала орбитальная группировка

К 2023 году все леса страны страны будут внесены в единый государственный реестр недвижимости. Это позволит в рамках нацпроекта "Экология" восстанавливать лесные угодья, пострадавшие во время пожаров, а также те, где на месте зеленых насаждений остались лишь пеньки после работы "черных лесорубов". Очень часто такие браконьеры под видом санитарных вырубок вместо больных деревьев заготавливают ценные сорта древесины. Помогают преступникам за взятку не чистые на руку чиновники.

Вот так задерживали бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Вместе со спецназом, чтобы подозреваемый и его помощники не успели уничтожить улики. Два с половиной года он занимал пост министра и ушёл с него буквально за неделю до задержания. Обвинения связаны с занимаемой должностью - получение взятки за незаконные действия. По данным следствия, родной брат чиновника - Юрий Маслодудов - был фактическим руководителем лесозаготовительной компании "Краслесторг" и министр всячески помогал фирме.

"Он давал указания руководителям подведомственных ему лесничеств подыскивать и оформлять участки под санитарные и иные виды рубок и впоследствии передавать их "Краслесторгу". За два года учредители компании передали Юрия Маслодудову около 7 миллионов рублей, четыре из которых он перевел своему брату Дмитрию Маслодудову", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

По документам шла вырубка больного леса, а по факту - ценных пород древесины. На дороге, если лесовоз остановят сотрудники полиции, к сопроводительным бумагам претензий никаких не будет - всё оформлено вроде бы официально. А провести экспертизу на месте практически невозможно.

Это варварское уничтожение российского леса - не бензопилой, а авторучкой, которой поставили подпись под разрешительными документами, зачастую за немалое денежное вознаграждение.

Аналогичный пример - из Иркутской области. Сотрудники ФСБ с рейса в Москве сняли министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Благодаря его разрешениям на якобы санитарную вырубку был причинён ущерб государству на 880 миллионов рублей. В Кировской области бывший вице-губернатор Андрей Плитко вместе с министром лесного хозяйства и ещё рядом лиц только за взятки разрешали работать с госкомпанией "Кировлесхоз". Покупать и продавать древесину.

"По версии следствия, на протяжении нескольких лет фигуранты получали взятки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области. Данные денежные средства предназначались для заключения договоров купли-продажи древесины. В настоящее время установлено более 20 эпизодов преступной деятельности фигурантов", - заявила помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ ГСУ СК ПО Кировской области Мария Меркулова.

Лес в России - это почти половина всей территории страны и пятая часть всех лесов мира. Колоссальные, конечно, запасы, от которых не убудет - так, видимо, считают "черные лесорубы", выходя на делянки без разрешения. Эти люди вообще никаких бумаг не делают.

В тихом лесу звук бензопилы слышен далеко. Вот только добраться иногда тяжело. Лесные браконьеры места выбирают труднопроходимые, подальше от населенных пунктов.

Лес валят. Продают или сам кругляк, или на лесопилках обрабатывают брёвна, а потом торгуют уже досками. Внутрироссийский рынок всегда нуждается в древесине. Хорошо идёт на экспорт. Заграничных покупателей не интересует происхождение дерева или законность его рубки. В первом полугодии этого года выявлено почти семь тысяч фактов незаконной заготовки леса. Это полмиллиона кубометров и ущерб на почти четыре миллиарда рублей. Несмотря на, казалось бы, внушительные цифры, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, число нарушений лесного законодательство удалось сократить на 43%. В первую очередь за счёт патрулирования и мониторинга лесов, который ведётся даже из космоса. Под непрерывным наблюдением спутников находятся 13 субъектов России, где ситуация с незаконной вырубкой наиболее сложная. 25 миллионов гектаров и днём и ночью под контролем. Работать приходится не только лесным хозяйствам, но и полиции, Следственному комитету, ФСБ, таможне и прокуратуре. Иначе леса превратятся в степи, что катастрофически скажется на экологии и климате страны.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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