ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Исландии зоологи выпустили двух китов в воды морского заповедника

22:49
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Литтл Уайт и Литт Грэй будут жить в водах северной Атлантики

В Исландии в воды морского заповедника выпустили двух молодых самок кита-белухи. Они будут привыкать к жизни в условиях пока незнакомой им дикой природы.

Особи, которых зоологи назвали Литтл Уайт и Литт Грэй, будут жить в водах северной Атлантики, передает "ТВ Центр". Сейчас они с интересом осваивают вольер, который им отгородили у побережья острова Хеймей - это импровизированный бассейн площадью около 32 тысяч квадратных метров и глубиной до десяти метров. Белух привезли из Китая совсем маленькими.

Перед тем, как выпустить их, специалисты британской организации "Си Лайф Траст" выхаживали млекопитающих в крытом бассейне: наладили их питание и следили за здоровьем. Теперь предстоит познакомить китов с новой морской флорой и фауной, а также убедиться, что они научились сами добывать пищу. В основном - это мелкая рыба, которой каждой белухе нужно около 15 килограммов в день. По словам учёных, акклиматизация идёт хорошо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Белухи
Белухи
Бухта в Исландии
Бухта в Исландии
Белухи
Белухи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.