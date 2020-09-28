В Исландии зоологи выпустили двух китов в воды морского заповедника

Литтл Уайт и Литт Грэй будут жить в водах северной Атлантики

В Исландии в воды морского заповедника выпустили двух молодых самок кита-белухи. Они будут привыкать к жизни в условиях пока незнакомой им дикой природы.

Особи, которых зоологи назвали Литтл Уайт и Литт Грэй, будут жить в водах северной Атлантики, передает "ТВ Центр". Сейчас они с интересом осваивают вольер, который им отгородили у побережья острова Хеймей - это импровизированный бассейн площадью около 32 тысяч квадратных метров и глубиной до десяти метров. Белух привезли из Китая совсем маленькими.

Перед тем, как выпустить их, специалисты британской организации "Си Лайф Траст" выхаживали млекопитающих в крытом бассейне: наладили их питание и следили за здоровьем. Теперь предстоит познакомить китов с новой морской флорой и фауной, а также убедиться, что они научились сами добывать пищу. В основном - это мелкая рыба, которой каждой белухе нужно около 15 килограммов в день. По словам учёных, акклиматизация идёт хорошо.

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