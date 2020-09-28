"Терять бдительность нельзя": Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент попросил граждан соблюдать меры предосторожности

Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к россиянам, попросив их соблюдать меры предосторожности. Это необходимо сделать, чтобы не возвращаться к чувствительным ограничительным мерам, которые были введены весной. Борьба с коронавирусом еще не закончена, напомнил глава государства в ходе заседания президиума Гососовета.

"Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства попросил граждан проявлять осторожность. "Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - добавил Путин.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 8 тысяч 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Почти треть пациентов не имеет ярко выраженных симптомов. Всего с начала марта в стране поставлено более 1 миллиона 150 тысяч диагнозов COVID-19.

Из больниц выписались еще 2 тысячи 702 пациента. Всего от инфекции врачи вылечили почти 946 тысяч человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался еще 61 пациент. За все время пандемии умерли 20 тысяч 385 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране сделано почти 45,5 миллиона тестов на наличие инфекции. Под постоянным наблюдением медиков остаются более 224 тысяч человек.

В Москве за сутки зафиксировано 2 тысячи 217 новых случаев коронавируса. Всего в городе выявлено 287 тысяч 993 заболевших. Столичные стационары покинули 942 человека. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще 16 горожан.

Видео: статистика по COVID-19 в России

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