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Собянин предложил ввести мораторий на новые требования в строительстве

20:11
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Бизнесу нужно "сделать передышку" на 2-3 года, заявил мэр Москвы на заседании Госсовета

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Госсовета предложил ввести мораторий сроком на два-три года на дополнительные требования в строительной сфере.

"Так как мы находимся в сложных условиях, в том числе и выхода из пандемии, мне кажется, нужно создать своеобразный мораторий на то, чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы два-три года сделать передышку, осмыслить те или иные нормативные акты, которые в том числе находятся на выходе. Понятно, что без этих изменений мы не обойдемся, но они должны быть точечными и взвешенными", - сказал Собянин на заседании президиума Госсовета (цитата по изданию "Прайм").

Мэр Москвы пояснил, что иногда решения опережают сами стройки, и это приводит к тому, что десятки тысяч проектов в стране превращаются в долгострои.

"В большинстве случаев это потому, что требования невозможно реализовать. Мы подготовили ряд предложений в этой области", - сообщил Собянин.

Выступая на заседании Госсовета, мэр также предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также по госзаказам.

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