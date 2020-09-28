Собянин предложил продлить введенные во время пандемии налоговые льготы

Меры нужно распространить и на 2021 год
Экономические льготы, принятые во время коронавирусной пандемии, необходимо продлить на 2021 год.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета. Речь идет о льготах в налоговой, финансовой и бюджетной сферах, а также о госзаказах, передает РИА Новости.
"Проекты таких законов вместе с правительством будут выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать", - отметил градоначальник.
Помимо этого, Собянин назвал целесообразным ввести мораторий на 2-3 года, чтобы "не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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