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Собянин предложил продлить введенные во время пандемии налоговые льготы

20:28
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Меры нужно распространить и на 2021 год

Экономические льготы, принятые во время коронавирусной пандемии, необходимо продлить на 2021 год.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время расширенного заседания президиума Госсовета. Речь идет о льготах в налоговой, финансовой и бюджетной сферах, а также о госзаказах, передает РИА Новости.

"Проекты таких законов вместе с правительством будут выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать", - отметил градоначальник.  

Помимо этого, Собянин назвал целесообразным ввести мораторий на 2-3 года, чтобы "не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями".

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