ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на пропажу драгоценностей актрисы

21:10
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Женщина не доверяет своему отцу и его любовнице

Любовница мужа покойной дочки Людмилы Гурченко мешает семье решить вопрос с наследством.
Умерла дочь Людмилы Гурченко

Такое мнение выразила внучка артистки Елена Королева. 36-летняя наследница утверждает, что женщина постоянно "вставляет палки в колеса" и не дает родственникам решить и без того сложный вопрос.

"Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом <…> Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю", - рассказала Королева в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Наследница пожаловалась на то, что из дома регулярно пропадают фамильные драгоценности – сначала кольцо с бриллиантом, затем серебряный браслет ручной работы.

"После того, как регулярно пропадают вещи ни желания мириться с папой, ни доверия к нему нет", - отметила Королева.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. После ее смерти наследники - супруг Сергей Сенин и дочь Мария Королева – без скандалов, но в ходе длительного судебного разбирательства, поделили трехкомнатную квартиру в центре Москвы, несколько автомобилей, загородный дом, ювелирные украшения и старинную мебель. Три года назад Мария умерла, а в борьбу за ее часть наследства вступили вдовец Королевой-старшей и Елена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Елена Королёва
Елена Королёва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.