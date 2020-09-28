Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на пропажу драгоценностей актрисы

Женщина не доверяет своему отцу и его любовнице

Любовница мужа покойной дочки Людмилы Гурченко мешает семье решить вопрос с наследством.

Такое мнение выразила внучка артистки Елена Королева. 36-летняя наследница утверждает, что женщина постоянно "вставляет палки в колеса" и не дает родственникам решить и без того сложный вопрос.

"Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом <…> Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю", - рассказала Королева в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Наследница пожаловалась на то, что из дома регулярно пропадают фамильные драгоценности – сначала кольцо с бриллиантом, затем серебряный браслет ручной работы.

"После того, как регулярно пропадают вещи ни желания мириться с папой, ни доверия к нему нет", - отметила Королева.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. После ее смерти наследники - супруг Сергей Сенин и дочь Мария Королева – без скандалов, но в ходе длительного судебного разбирательства, поделили трехкомнатную квартиру в центре Москвы, несколько автомобилей, загородный дом, ювелирные украшения и старинную мебель. Три года назад Мария умерла, а в борьбу за ее часть наследства вступили вдовец Королевой-старшей и Елена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"