Армия Карабаха сбила военный самолет ВВС Азербайджана

ЧП произошло в черте города Мартуни

Армия обороны Непризнанного Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана.

Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Это произошло в черте города Мартуни. Никаких других подробностей инцидента он не привел, передает "Интерфакс". По данным РИА Новости, речь идет о самолете Ан-2.

Накануне в очередной раз обострилась ситуация между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. В понедельник стало известно, что правительство Армении запретило выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет. В стране введено военное положение.

Россия и ряд других европейских стран призвали стороны конфликта к сдержанности. Турция, в свою очередь, поддержала Азербайджан и заявила, что окажет любую запрашиваемую им помощь.

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