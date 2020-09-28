ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия Карабаха сбила военный самолет ВВС Азербайджана

21:43
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

ЧП произошло в черте города Мартуни

Армия обороны Непризнанного Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана.

Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Это произошло в черте города Мартуни. Никаких других подробностей инцидента он не привел, передает "Интерфакс". По данным РИА Новости, речь идет о самолете Ан-2.

Накануне в очередной раз обострилась ситуация между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. В понедельник стало известно, что правительство Армении запретило выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет. В стране введено военное положение.

Россия и ряд других европейских стран призвали стороны конфликта к сдержанности. Турция, в свою очередь, поддержала Азербайджан и заявила, что окажет любую запрашиваемую им помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребители ВВС Азербайджана
Истребители ВВС Азербайджана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.