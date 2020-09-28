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ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир" до конца года

22:16
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Все банки к этому времени должны успеть выполнить свои обязательства

Банк России до конца 2020 года продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир".
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора платежной системы ЦБ Аллы Бакиной. Большинство пенсионеров уде перешли на национальную платежную систему и пользуется ей. Однако такие карты получили еще не все.

"Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря", - сообщили в регуляторе.

К этому времени все банки должны успеть выполнить свои обязательства, отметила Бакина.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту должен завершиться до 1 июля этого года, потом этот срок был продлен до 1 октября.

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