ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты "Мир" до конца года

Все банки к этому времени должны успеть выполнить свои обязательства

Банк России до конца 2020 года продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора платежной системы ЦБ Аллы Бакиной. Большинство пенсионеров уде перешли на национальную платежную систему и пользуется ей. Однако такие карты получили еще не все.

"Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря", - сообщили в регуляторе.

К этому времени все банки должны успеть выполнить свои обязательства, отметила Бакина.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту должен завершиться до 1 июля этого года, потом этот срок был продлен до 1 октября.

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