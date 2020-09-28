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Молодая жена Петросяна отравилась маринованными огурцами

22:54
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Она упала в обморок в свой праздник

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отравилась в свой праздничный день.

Девушка переела маринованных огурцов, из-за чего у нее случился обморок, поднялась температура и началась рвота.

"Я отравилась! Да так не на шутку: с температурой̆ 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов", - написала Брухунова в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены -прим.ред.).

Супруга Петросяна написала, что у нее сегодня профессиональный праздник – день директора. Но на работу сегодня Брухунова не ходила.

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