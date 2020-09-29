Названы сроки пика заболеваемости коронавирусом в России

Эксперты видят три варианта развития ситуации

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России может развиваться по трем сценариям. По расчетам специалистов, пика следует ожидать через 2-3 недели. При самом неблагоприятном развитии событий он наступит в начале ноября.

"Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели. В худшем случае пик случится в начале ноября", — приводит комментарий эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна РИА Новости.

Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 33 273 720 человек. Жертвами коронавируса стали более миллиона пациентов, выздоровели 23 056 480.

Специалисты уверены, что строгие меры изоляции не дадут результата. По словам Тавадяна, для эффективности ограничений необходимо, чтобы их соблюдали не менее 80% граждан. По мнению эксперта, такого показателя достичь не удастся.

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